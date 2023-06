Griekspoor verslaat Ymer opnieuw en bereikt tweede ronde in Rosmalen

Tallon Griekspoor heeft dinsdag zijn eersterondepartij op het Libéma Open gewonnen. De nummer 38 van de wereld versloeg in Rosmalen de Zweed Mikael Ymer in drie sets: 6-2, 3-6 en 6-3.

Griekspoor had in de eerste set op het centercourt weinig te duchten van Ymer (ATP-62), die sinds kort wordt begeleid door de nog altijd actieve Robin Haase. De nummer twee van het Nederlandse tennis brak zijn tegenstander tweemaal.

In het tweede bedrijf miste Griekspoor liefst vijf breakpoints, terwijl Ymer bij zijn eerste breakmogelijkheid wel toesloeg. De Nederlander herpakte zich in de derde set door bij een 2-1-stand de eerste breakkans te benutten.

Griekspoor was in februari ook al te sterk voor Ymer in de openingsronde van het ABN AMRO Open. Hij won in Ahoy met 7-6 (7) en 7-5. Griekspoor neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Rinderknech (ATP-85) of de Australiër Alexei Popyrin (ATP-90).