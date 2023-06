Gijs Brouwer maakt te veel fouten en strandt in openingsronde Rosmalen

Gijs Brouwer heeft maandag naast een plek in de achtste finales van de Libéma Open in Rosmalen gegrepen. De 27-jarige Nederlander verloor in de openingsronde in drie sets van de Australische qualifier Rinky Hijikata.

Brouwer kende een hoopgevende start door de eerste set te pakken via een tiebreak. De nummer 145 van de wereld werd daarna slordig - vooral op eigen service - en zag dat Hijikata (ATP-133) secuurder was. Het werd 7-6 (5), 3-6 en 2-6.

Het was de tweede keer in zijn tenniscarrière dat Brouwer, die in Rosmalen meedeed op een wildcard, tegenover Hijikata stond. In september 2021 was de Australiër op een Challenger-toernooi in de Verenigde Staten ook al de betere van de twee.

Eerder dit jaar had Brouwer nog van zich doen spreken op het ATP-toernooi van Houston. Op het Amerikaanse hardcourt reikte hij dankzij een aantal knappe zeges tot de halve finales, waarin zijn sprookje ten einde kwam.

Door het verlies van Brouwer in Rosmalen is Tallon Griekspoor nog de enige Nederlander in het hoofdtoernooi. De Haarlemmer betreedt dinsdag het gras voor zijn eersterondepartij tegen de Zweed Mikael Ymer. Titelverdediger Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp doen niet mee door een blessure.