Vrije val Van Rijthoven op wereldranglijst: Rosmalen-sensatie zakt 233 plekken

Tim van Rijthoven is op de wereldranglijst in een vrije val geraakt. Precies een jaar na zijn sensationele titel in Rosmalen zakt de Nederlander maar liefst 233 plaatsen op de ATP-ranglijst, die wordt aangevoerd door Novak Djokovic.

Van Rijthoven stond eind mei nog op de 157e plaats, maar is nu afgedaald tot de 390e plaats. Dat komt voornamelijk doordat hij de punten van het ATP-toernooi in Rosmalen kwijtraakt.

Vorig jaar won Van Rijthoven als wildcardhouder verrassend het grastoernooi in Noord-Brabant. Dit jaar schittert de 26-jarige Nederlander door afwezigheid. Hij kampt met rug- en armklachten en kan zijn punten daardoor niet verdedigen.

Na zijn sprookje in Rosmalen leek de tenniswereld aan Van Rijthovens voeten te liggen. Hij debuteerde op Wimbledon op Grand Slam-niveau en behaalde daar direct de vierde ronde. Bovendien steeg hij op zijn hoogtepunt naar de 101e plek op de wereldranglijst.

Maar door fysieke tegenslag kon de Roosendaler de ingezette lijn niet doorzetten. Nu moet hij zien te voorkomen dat zijn carrière bij één succesjaar blijft. Het is op dit moment nog onbekend wanneer Van Rijthoven weer in actie kan komen. Zijn laatste optreden dateert van half februari.

Djokovic de nieuwe nummer één

De nieuwe wereldranglijst wordt aangevoerd door Djokovic. De 36-jarige Serviër passeerde de Spanjaard Carlos Alcaraz, die hij vrijdag versloeg in de halve finale van Roland Garros. Djokovic veroverde zondag in Parijs zijn derde titel op Roland Garros.

Voorafgaand aan Roland Garros stond Djokovic op de derde plaats van de ATP-ranking. De winnaar van het toernooi in Parijs stijgt twee plaatsen en leidt nu voor Alcaraz en de Rus Daniil Medvedev. Casper Ruud bleef ondanks zijn finaleplaats op Roland Garros vierde.