Djokovic geniet van 23e Grand Slam-titel: 'Maar wil mezelf niet de GOAT noemen'

Novak Djokovic geniet met volle teugen van het binnenhalen van zijn 23e Grand Slam-titel. De Serviër blijft ondanks zijn recordzege op Roland Garros wel bescheiden en vindt zichzelf niet de 'GOAT' (Greatest Of All Time).

"Ik wil niet beweren dat ik de beste ooit ben, want ik vind dat een gebrek aan respect voor alle kampioenen uit verschillende tijdperken van onze sport, gespeeld op een totaal andere manier dan vandaag wordt gespeeld. Elke grote kampioen heeft een erfenis nagelaten", zei Djokovic na zijn zege in drie sets op Casper Ruud.

"Ik laat de GOAT-discussie aan iemand anders over. Ik heb een groot geloof in mezelf en wat ik kan. Deze trofee is een bevestiging van het niveau van tennis dat ik nog steeds kan laten zien. Grand Slam-toernooien hebben mijn prioriteit op dit moment."

Djokovic heeft nu één Grand Slam meer gewonnen dan Rafael Nadal en drie meer dan Roger Federer. "Ik heb talloze uren besteed aan het nadenken over hoe ik van Federer en Nadal kon winnen", zei hij.

"Die twee jongens hielden me de afgelopen twintig jaar behoorlijk bezig. Het is verbazingwekkend dat ik ze allebei voorbij ben in gewonnen Grand Slams. Maar iedereen schrijft zijn eigen geschiedenis."

'De meeste jongens voelen druk tegen mij'

Voorafgaand aan Roland Garros waren de voortekenen niet al te goed voor Djokovic, die de nieuwe nummer één van de wereld is. Zijn resultaten in de aanloop naar het graveltoernooi waren weleens beter.

"Ik had het gevoel dat ik bij het ingaan van dit toernooi een zeer goede kans zou hebben tegen iedereen in best-of-fivewedstrijden, hoewel ik in 2023 geen geweldig record op gravel had", zei de Serviër.

"De meeste jongens voelen veel druk als ze tegenover mij staan ​​in een wedstrijd om drie gewonnen sets op een Grand Slam. Dat is precies hoe ik wil dat ze zich voelen. Het is fijn om zo'n mentale voorsprong te hebben."