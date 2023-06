Medisch wonder Muchová voelt zich winnaar ondanks verloren finale in Parijs

Karolína Muchová kreeg een jaar geleden nog te horen dat haar carrière misschien voorbij was, maar deed alle doktoren versteld staan. Na de verloren Roland Garros-finale tegen Iga Swiatek van zaterdag hoopt ze op meer. "Ik word nog sterker."

Het contrast met vorig jaar kan niet groter voor Muchová. De Tsjechische moest in 2022 in de derde ronde van het Grand Slam-toernooi in Parijs geblesseerd opgeven. Ze had zelfs een rolstoel nodig om de baan te verlaten. Rug-, buik- en enkelkachten hielden de 26-jarige Muchová aan de kant en doktoren vertelden dat ze haar laatste tennispartij mogelijk al had gespeeld.

Muchová gaf haar droom niet op. Ze stond in september nog buiten de top 200 van de wereldranglijst, maar knokte zich terug tot de 43e plek. Het behalen van de Roland Garros-finale zorgt ervoor dat ze stijgt naar de zestiende plek.

"Ik ga nog sterker worden en kom zeker terug", zei een geëmotioneerde Muchová na de finale op het Court Philippe-Chatrier. "Als ik naar mijn team kijk, voel ik me eigenlijk de winnaar. We zijn van ver gekomen en ik hoop dat dit pas het begin is. Bedankt coaches, bedankt vrienden."

Iga Swiatek verloor tijdens de ceremonie de deksel van haar beker. Foto: Getty Images

'Het was zo dichtbij'

Muchová speelde zaterdag haar eerste Grand Slam-finale en maakte het Swiatek nog knap lastig. Waar ze in de eerste set nog geen antwoord had op het spel van de mondiale nummer één, trok ze de tweede set naar zich toe. In de derde set ging het lang gelijk op, maar kreeg Swiatek het eerste matchpoint. Muchová maakte pijnlijk genoeg een dubbele fout.

"Het was zo dichtbij, maar toch ook zo ver. Dit krijg je als je tegen een van de beste tennissters speelt. Het was ook al geweldig om zo ver te komen."

Ze bedankte ook het publiek in Parijs, dat grote indruk op haar maakte. "Ik had hier niet gestaan als jullie me niet elke wedstrijd hadden gemotiveerd en mij energie hadden gegeven. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is ongelooflijk."

Felicitaties van Karolína Muchová voor Iga Swiatek. Foto: Getty Images

'Sorry dat ik zo moeilijk ben'

Swiatek en Muchová troffen elkaar één keer eerder op WTA-niveau, vier jaar geleden in Praag. Muchová won destijds in drie sets. "Ik was echt onder de indruk van je verscheidenheid op de baan. Toen wist ik al dat je dit soort finales zou gaan spelen", zei Swiatek in haar overwinningsspeech.

De 22-jarige Poolse pakte met de winst haar derde titel op Roland Garros, nadat ze ook in 2020 en 2022 de beste was. "Ik vind het heerlijk om hier te zijn. Dit is mijn favoriete toernooi", zegt Swiatek. "De sfeer in het stadion was geweldig. Er zijn ook zoveel mensen uit Polen gekomen. Ik voel de liefde."