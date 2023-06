Zoon Richard Krajicek kan in kwalificaties voor toernooi Rosmalen niet verrassen

Delen via E-mail

Alec Deckers, de zoon van Richard Krajicek, heeft op het grastoernooi van Rosmalen niet kunnen verrassen. De 23-jarige Deckers verloor in de eerste ronde van de kwalificaties in twee sets (6-4 en 6-1) van de Belg David Goffin.

Deckers, die tennist onder de naam van zijn moeder Daphne Deckers, is de nummer 601 van de wereld. Hij had van toernooidirecteur Marcel Hunze een wildcard gekregen voor de voorronden.

De inmiddels 51-jarige Krajicek won het toernooi van Rosmalen tweemaal: in 1994 en 1997. Michaëlla Krajicek, de halfzus van Richard Krajicek, pakte in 2006 de titel bij de vrouwen.

Net als Deckers won ook Robin Haase niet een zege in de kwalificaties. Hij verloor met 6-3 en 7-5 van de Australiër Rinky Hijikata. Jesper de Jong is de enige Nederlander die nog kans maakt om zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Hij liet landgenoot Thijmen Loof kansloos: 6-3 en 6-1.