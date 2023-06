Rolstoeltennisster De Groot breidt heerschappij uit met vierde Roland Garros-titel

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zaterdag voor de vierde keer Roland Garros op haar naam geschreven. De Nederlandse had in de finale geen kind aan de Japanse Yui Kamiji, waardoor ze voor de elfde keer op rij een Grand Slam-toernooi won.

De finale op baan 14 van het tennispark in Parijs duurde slechts 61 minuten en eindigde in 6-2 en 6-0. De als tweede geplaatste Kamiji kon alleen in de eerste set wat uitrichten tegen de oppermachtige De Groot. De tweede set was na 22 minuten al klaar.

Zo verlengt De Groot haar onwaarschijnlijke zegereeks in het rolstoeltennis. De Woerdense verloor geen Grand Slam-toernooi sinds Roland Garros in 2020. In 2021 voltooide ze de zogenoemde Golden Slam door ook goud op de Paralympische Spelen te winnen.

Met haar achttiende Grand Slam-eindzege in totaal komt De Groot ook dichter bij het Grand Slam-record van Esther Vergeer. Vergeer, die wordt beschouwd als de beste rolstoeltennisster aller tijden, won van 1998 tot 2012 21 Grand Slam-toernooien.

De Groot werd dinsdag al in het zonnetje gezet door de directie voor Roland Garros omdat ze voor de honderdste keer op rij een partij in het enkelspel had gewonnen. Later op de dag kan ze ook nog de titel in het dubbelspel winnen. Met de Argentijnse María Florencia Moreno speelt ze de finale tegen Kamiji en de Zuid-Afrikaanse Kgothatso Montjane.

