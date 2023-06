Alcaraz heeft het 'heel zwaar' na krampaanval: 'Dit had mij niet mogen overkomen'

Carlos Alcaraz is na zijn verloren halve finale tegen Novak Djokovic op Roland Garros vooral teleurgesteld in zichzelf. De Spanjaard werd in de derde set getroffen door kramp en won daarna nog maar één game.

"Dit is echt heel zwaar voor mij", zei Alcaraz vrijdag na zijn nederlaag. "Het had me niet mogen overkomen, al weet ik nog niet precies wat dit heeft veroorzaakt."

De nummer één van de wereld kreeg aan het begin van de derde set een krampaanval. Uiteindelijk kon hij verder spelen, maar hij had het zichtbaar moeilijk en moest meerdere ballen laten lopen.

"Het is jammer, want ik zat goed in de wedstrijd", liet de twintigjarige Alcaraz weten. "Maar toen de fysieke problemen opspeelden was ik meteen kansloos."

'Ik kreeg overal in mijn lichaam kramp'

In de eerste twee sets schotelden Alcaraz en Djokovic het publiek in Parijs nog spectaculair tennis voor, met onder meer een aantal toverballen. De Spanjaard won de tweede set, nadat de Serviër de eerste had gewonnen.

"De eerste twee sets waren heel intens", vertelde Alcaraz. "Toen begon de kramp in mijn arm al. Aan het begin van de derde set kreeg ik overal in mijn lichaam last van kramp. Ik heb de partij in elk geval nog kunnen uitspelen, maar ik was niet tot veel meer in staat."

Alcaraz stond voor het eerst in de halve finales van Roland Garros. In 2022 haalde hij de kwartfinales in Parijs en later dat jaar won hij met de US Open zijn eerste Grand Slam-toernooi.