Djokovic respecteert 'ongelooflijke' Alcaraz enorm voor doorspelen na kramp

Novak Djokovic heeft na het bereiken van de finale van Roland Garros vooral respect voor Carlos Alcaraz. De Spanjaard werd in de derde set getroffen door kramp en bleef daarna zichtbaar last houden, maar speelde de partij toch uit.

"Dit is gewoon heel vervelend voor hem", reageerde Djokovic vrijdag op het Court Philippe-Chatrier. "Het laatste wat je wilt is dat iemand last krijgt van kramp of ander fysiek ongemak in de beslissende fase van het toernooi."

De twintigjarige Alcaraz kreeg aan het begin van de derde set een krampaanval en moest direct worden behandeld. Uiteindelijk kon de nummer één van de wereld verder, maar hij had zichtbaar pijn en moest meerdere ballen laten lopen. In het vervolg pakte hij nog maar één game.

"Ik heb enorm veel respect voor zijn vechtlust en dat hij het tot het laatste punt heeft volgehouden", zei de 36-jarige Djokovic over Alcaraz. "Aan het einde van de tweede set zaten we allebei tegen onze fysieke limiet aan. Zelf voelde ik me toen ook niet helemaal fris."

'Hij gaat dit toernooi nog vaak genoeg winnen'

Voor de krampaanval van Alcaraz vermaakten hij en Djokovic het publiek met spectaculair tennis. De Serviër won de eerste set, waarna de twee hun niveau in het tweede bedrijf opschroefden en de Spanjaard de stand gelijktrok.

"We waren aan elkaar gewaagd, totdat het noodlot toesloeg bij Carlos", concludeerde Djokovic. "Maar hij is een ongelooflijk talent en een heel aardige jongen. Hij gaat dit toernooi nog vaak genoeg winnen. Daar hoeft niemand aan te twijfelen."

In de finale neemt Djokovic het zondag op tegen Casper Ruud of Alexander Zverev, die later op vrijdag tegenover elkaar staan. Als de nummer drie van de wereld Roland Garros wint, pakt hij zijn 23e Grand Slam-titel en is hij alleen recordhouder.

"Het was twee sets lang een uitputtingsslag", zei Djokovic over de kraker tegen Alcaraz. "Maar ik ben ongelooflijk trots om weer in een finale te staan. Ik ben heel erg blij."