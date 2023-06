Djokovic profiteert in Roland Garros-kraker van kramp bij Alcaraz en is finalist

De kraker tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz in de halve finales van Roland Garros is vrijdag in een anticlimax uitgemond. De Spanjaard kreeg in de derde set een krampaanval, waarna Djokovic nog één game verloor en de eindstrijd bereikte.

De 36-jarige Djokovic versloeg de zestien jaar jongere Alcaraz in vier sets: 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1. De Spanjaard kreeg aan het begin van de derde set een krampaanval en bleef hier zichtbaar last van houden, maar speelde de partij toch uit.

In de finale neemt Djokovic het zondag op tegen Casper Ruud of Alexander Zverev. De Noor en de Duitser staan later op vrijdag tegenover elkaar.

Als Djokovic Roland Garros wint, verovert hij zijn 23e Grand Slam-titel. De nummer drie van de wereld is dan alleen recordhouder wat betreft het aantal Grand Slam-titels. Op dit moment deelt hij dat record met Rafael Nadal.

Djokovic kan Roland Garros voor de derde keer in zijn carrière winnen en staat voor de zevende keer in de finale op het gravel in Parijs. In 2016 en 2021 won hij het Grand Slam-toernooi en in 2012, 2014, 2015 en 2020 was hij verliezend finalist.

Alcaraz stond voor het eerst in de halve finales van Roland Garros. De nummer één van de wereld haalde in 2022 de kwartfinales in Parijs en won later dat jaar met de US Open zijn eerste Grand Slam-toernooi.

Djokovic en Alcaraz zorgen voor spektakel in tweede set

Djokovic begon uitstekend aan de de halve finale en sloeg meteen toe bij zijn eerste breakkans. De Serviër besliste een prachtige rally in zijn voordeel en kwam met 3-1 voor. Bij 4-2 kreeg Alcaraz in een game van bijna een kwartier drie kansen om terug te breken, maar hij liet die liggen en verloor even later de set.

In de tweede set waren Djokovic en Alcaraz zeer aan elkaar gewaagd en schotelden ze het publiek schitterend tennis voor, met een toverbal van de Spanjaard als hoogtepunt. De twee behielden tot 4-3 hun service, waarna Alcaraz een game later voor het eerst in de partij een break forceerde.

Djokovic herstelde het evenwicht meteen, maar kwam een game later op eigen service met 0-40 achter. Alcaraz verzuimde de drie setpunten te benutten, maar kreeg op 6-5 opnieuw drie kansen om de set te pakken. Ditmaal maakte hij het wel af en trok hij de stand gelijk.

Het leek een prachtig gevecht te worden op het Court Philippe-Chatrier, maar aan het begin van de derde set ging het mis voor Alcaraz. Hij werd bij een stand van 1-1 getroffen door een krampaanval en moest direct behandeld worden.

Uiteindelijk kon Alcaraz verder, maar hij had duidelijk last en moest meerdere ballen laten lopen. Djokovic nam meteen een break voorsprong en stond vervolgens nog één game af. Aan het begin van de vierde set kreeg Alcaraz nog wel twee breakkansen, maar zijn verzet was duidelijk gebroken. Na drie uur en een kwartier besliste Djokovic de partij.