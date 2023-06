De Kuip moet prijs voor beste veld na acht jaar dominantie nu delen met ArenA

De aanvoerders in de Eredivisie vonden de grasmat in de Johan Cruijff ArenA afgelopen seizoen net zo goed als die in De Kuip.

De Kuip is acht jaar achtereen uitgeroepen tot het beste veld in de Eredivisie, maar het stadion van landskampioen Feyenoord deelt de eerste plek nu met de thuishaven van Ajax. Dat blijkt uit de beoordelingen die spelersvakbond VVCS vrijdag heeft gedeeld.

De aanvoerders van de achttien Eredivisie-clubs gaven de grasmatten een cijfer tussen de 1 (slecht) en 5 (uitstekend). De ArenA en Kuip kwamen beide uit op een 4,59.

Het veld van Sparta Rotterdam eindigde met een 4,35 op de derde plek. Sparta speelde een seizoen eerder nog op kunstgras en eindigde toen op de laatste plek.

De clubs die afgelopen seizoen op kunstgras speelden (FC Volendam, Excelsior, FC Emmen en SC Cambuur), eindigden ook nu weer onderaan. Van die vier clubs is Cambuur met een score van 1,18 het slechtst beoordeeld.

Van de veertien clubs met natuurgras kreeg degradant FC Groningen de laagste beoordeling. AZ is samen met Ajax, Feyenoord en Sparta de enige Eredivisionist die boven de 4 blijft.