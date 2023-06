Van rolstoel naar Roland Garros-finale: tenniswonder Muchová verbijstert doktoren

Een jaar geleden kreeg Karolína Muchová van haar doktoren te horen dat ze haar laatste tennispartij mogelijk al had gespeeld. Ze had rug-, buik- én enkelklachten, maar wilde haar droom niet opgeven. Die standvastigheid betaalt zich nu uit met een finaleplek op Roland Garros.

Een buikblessure hield Muchová in 2021 al ruim een half jaar aan de kant en vorig jaar liet haar lichaam haar voor de zoveelste keer in de steek. De Tsjechische moest in de derde ronde op Roland Garros opgeven en er was een rolstoel nodig om het toernooi in Parijs te verlaten.

Het was de zoveelste tegenslag voor Muchová in korte tijd. "Sommige doktoren zeiden tegen me dat ik misschien wel nooit meer zou kunnen sporten. Maar ik wilde positief blijven en probeerde er alles aan te doen om steeds weer terug te komen."

Die veerkracht kwam donderdag opnieuw bovendrijven in de halve finale tegen Aryna Sabalenka in Parijs. Ze overleefde tegen de mondiale nummer twee een matchpoint en won vijf games op rij om haar eerste plek in een Grand Slam-finale veilig te stellen. "Het leven kent ups en downs. Nu geniet ik ervan dat ik in een goede fase zit."

Door al haar blessureleed stond Muchová in september nog buiten de top 200 van de wereld. Inmiddels is ze opgerukt naar de 43e plek op de mondiale ranglijst.

Muchová won al eens van Swiatek

Met Iga Swiatek treft Muchová in de finale de titelverdediger en nummer één van de wereld. Toch was het Swiatek die het onderspit dolf bij hun vorige en enige ontmoeting op WTA-niveau. In Praag won Muchová vier jaar geleden in drie sets: 4-6, 6-1 en 6-4.

"Ik denk niet dat ik de favoriet zal zijn", reageerde Muchová. "Maar het laat zien dat ik tegen de wereldtop kan spelen en kan meedoen om de overwinning. Dat geeft een geweldig gevoel en zorgt ervoor dat ik met veel vertrouwen op de baan stap."