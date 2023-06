Muchová stunt in thriller tegen Sabalenka op Roland Garros, Swiatek weer finalist

Karolína Muchová heeft zich donderdag ten koste van Aryna Sabalenka verrassend geplaatst voor de finale van Roland Garros. De nummer 43 van de wereld rekende in een thriller af met de mondiale nummer twee: 7-6 (5), 6-7 (5) en 7-5. Lijstaanvoerder Iga Swiatek bereikte de eindstrijd door Beatriz Haddad Maia in twee sets te verslaan.

De 26-jarige Muchová en de één jaar jongere Sabalenka zorgden voor een spektakelstuk op het Court Philippe Chatrier. Na drie uur en zeventien minuten maakte de ongeplaatste Muchová het bij haar eerste matchpoint af.

De Tsjechische won de eerste set via een tiebreak, maar Sabalenka won op dezelfde manier de tweede set. Sabalenka had in het derde bedrijf bij een 5-2-voorsprong een matchpoint, maar kon dat niet verzilveren. Vervolgens brak Muchová de Australian Open-winnares tweemaal, waarna ze de zege over de streep trok.

"Ik weet niet wat er zojuist gebeurd is. Ik probeerde gewoon te vechten en het heeft gewerkt. Ik ben zó blij", zei Muchová, die de afgelopen jaren werd gehinderd door blessureleed. "Ik probeer gewoon mijn spelletje te spelen en om me heen te kijken. De sfeer was ongelooflijk."

Muchová staat voor het eerst in de finale van een Grand Slam. Ze was in Parijs nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. In 2021 was ze al wel halvefinaliste op de Australian Open.

Iga Swiatek verloop opnieuw geen set. Foto: AFP

Swiatek gaat voor derde titel in Parijs

Muchová neemt het zaterdag in de finale op tegen de mondiale nummer één Swiatek. De 22-jarige Poolse rekende in de halve eindstrijd in twee sets af met de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, de nummer veertien van de wereld: 6-2, 7-6 (7).

Haddad Maia begon sterk en brak Swiatek meteen, maar de wereldtopper herpakte zich en brak haar tegenstander driemaal. De tweede set eindigde in een tiebreak, die ondanks ferme tegenstand van Haddad Maia een prooi werd voor de drievoudig Grand Slam-winnares.

Swiatek benutte na twee uur en negen minuten haar tweede matchpoint. Ze heeft bij alle wedstrijden in Parijs geen setverlies geleden. Ze won Roland Garros al tweemaal (2020 en 2022). Vorig jaar was ze de sterkste op de US Open.