Gediskwalificeerde Kato neemt revanche met Roland Garros-titel in gemengd dubbel

Miyu Kato heeft de teleurstelling van haar diskwalificatie in het vrouwen dubbelspel op Roland Garros achter zich gelaten. De Japanse tennisster won donderdag samen met haar Duitse dubbelpartner Tim Pütz de finale van het gemengd dubbel op het Parijse gravel.

Kato werd eerder dit toernooi gediskwalificeerd in de derde ronde van het vrouwendubbel omdat ze per ongeluk een bal tegen een ballenmeisje sloeg. Kato bood haar excuses aan en kreeg in eerste instantie samen met dubbelpartner Aldila Sutjiadi een waarschuwing van de scheidsrechter.