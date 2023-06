Zverev klopt surprise Etcheverry en staat opnieuw in halve finales Roland Garros

Alexander Zverev heeft woensdag voor de derde keer op rij de halve finales van Roland Garros bereikt. De Duitser maakte een einde aan de verrassende reeks van de Argentijn Tomás Martín Etcheverry: 6-4, 3-6, 6-3 en 6-4.

Ook in de statistieken gingen de twee spelers redelijk gelijk op. Nummer 27 van de wereld Zverev was slordig met zijn service en sloeg maar liefst negen dubbele fouten. Daar stond tegenover dat zijn agressieve spel vruchten afwierp. Hij noteerde 45 winners, 8 meer dan Etcheverry.

Zo plaatste Zverev zich voor de derde maal op rij voor de halve finales van Roland Garros. De afgelopen twee keren bleek dat ook het eindstation. Zverev heeft nog nooit een Grand Slam-toernooi gewonnen. Een finaleplek op de US Open van 2020 was zijn beste resultaat. Wel werd hij in 2021 in Tokio olympisch kampioen. Ook won hij tweemaal de prestigieuze ATP Finals.