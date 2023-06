Ruud heeft weinig moeite met Rune en treft Zverev in halve finales Roland Garros

Casper Ruud heeft woensdagavond de halve finales van Roland Garros bereikt. De Noor rekende in vier sets af met het Deense talent Holger Rune: 6-1, 6-2, 3-6 en 6-3. Bij de laatste vier neemt Ruud het op tegen Alexander Zverev.

Het krachtsverschil tussen Ruud (ATP-4) en Rune (ATP-6) op het Parijse gravel op het Court Philippe-Chatrier was opvallend groot. Met name in de eerste twee sets was er nauwelijks sprake van enige strijd. De 24-jarige Ruud koerste af op een opvallend eenvoudige overwinning.

In het derde bedrijf leek Rune eindelijk de smaak te pakken te hebben. De twintigjarige Deen brak zijn Noorse tegenstander, liep uit naar 3-0 en zette die voorsprong om in setwinst.

Het bleef bij die opleving. Ruud was in de derde set opnieuw duidelijk de betere. Hij liet nog wel vier matchpoints liggen, maar bij de vijfde keer was het raak.

Ruud staat daarmee voor de tweede achtereenvolgende keer in de halve finales van het Franse Grand Slam-toernooi. Vorig jaar bereikte de Scandinaviër ook de eindstrijd, waarin hij volstrekt kansloos was tegen gravellegende Rafael Nadal.

Alexander Zverev bereikt voor de derde maal op rij de halve finales in Parijs. Foto: Getty Images

Zverev roept surprise Etcheverry halt toe

Bij de laatste vier neemt Ruud het op tegen Zverev. De Duitser maakte een einde aan de verrassende reeks van de Argentijn Tomás Martín Etcheverry: 6-4, 3-6, 6-3 en 6-4.

Zverev plaatste zich zo voor de derde maal op rij voor de halve finales van Roland Garros. De afgelopen twee keren bleek dat ook het eindstation. Zverev heeft nog nooit een Grand Slam-toernooi gewonnen. Een finaleplek op de US Open van 2020 was zijn beste resultaat. Wel werd hij in 2021 in Tokio olympisch kampioen. Ook won hij tweemaal de prestigieuze ATP Finals.

Voor de 23-jarige Etcheverry komt hiermee een einde aan een verrassend sterke reeks in Parijs. De Argentijnse nummer 49 van de wereldranglijst versloeg drie hoger geplaatste spelers: respectievelijk Alex de Minaur, Borna Coric en Yoshihito Nishioka.