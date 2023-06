Carlos Alcaraz wacht vrijdag in de halve finale op Roland Garros een titanenstrijd tegen Novak Djokovic. De in bloedvorm verkerende Spanjaard kan volgens John McEnroe de sport de komende jaren domineren. "Het is een natuurtalent", zegt de Amerikaanse tennisicoon tegen NU.nl.

McEnroe heeft nog nooit een speler gezien die op twintigjarige leeftijd beter was dan Alcaraz. "Boris Becker deed het op achttien- of negentienjarige leeftijd beter, maar Alcaraz heeft zich geweldig ontwikkeld", zegt de 64-jarige analist van Eurosport. Hij prijst de rust en kalmte in het spel van het wonderkind. "Hij laat zich niet van de wijs brengen."

Alcaraz heeft nu al een goedgevulde prijzenkast. Hij heeft tien ATP-titels op zijn palmares, waaronder de US Open vorig jaar. Door zijn triomf op het hardcourt in New York werd hij met negentien jaar, vier maanden en zes dagen de jongste nummer één op de wereldranglijst ooit.

Door zijn wervelende entree in de wereldtop wordt Alcaraz vaak genoemd als mogelijke troonopvolger van de 'Grote Drie': Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal. McEnroe ziet geen zwakke punten bij de jongeling. Naast een geweldig loopvermogen en sterke technische kwaliteiten beschikt Alcaraz volgens de Amerikaan ook over de juiste mentaliteit. "Hij is echt een complete speler."

John McEnroe. Foto: Eurosport

'Alcaraz had een kort lontje'

Alcaraz was op vierjarige leeftijd al vaak op de baan te vinden van de tennisclub in El Palmar, een voorstad van Murcia in het zuidoosten van Spanje. Zijn opa en vader slaagden er niet in hoge ogen te gooien als proftennisser, maar bij de kleine 'Carlitos' was al snel duidelijk dat een succesvolle carrière mogelijk was.

"Ik zag meteen dat hij een uitzonderlijk talent was", zei Kiko Navarro, voormalig jeugdcoach van Alcaraz, voor aanvang van Roland Garros tegen The Guardian. Wanneer de jonge Alcaraz iets niet beheerste, ging hij er obsessief mee aan de slag. "Ik zeg niet dat ik dacht dat hij de beste ter wereld zou worden, maar ik had wel in de gaten dat ik een speciale speler onder mijn hoede had."

Op lokaal en nationaal niveau was Alcaraz zijn landgenoten de baas. Op internationaal niveau volgden meer nederlagen, met woede-uitbarstingen en huilbuien als gevolg. "De waarheid is dat Carlos een kort lontje had", zei Navarro. "Ik moest hem vaak even alleen laten als hij weer eens wedstrijd ergens op de wereld had verloren. Hij was een heel slechte verliezer."

Zijn perfectionisme en volharding leidden Alcaraz uiteindelijk naar de wereldtop. Maar de lijstaanvoerder is zijn roots nooit vergeten. Hij brengt nog regelmatig een bezoekje aan El Palmar om in de buurt van familie en vrienden te trainen. Navarro: "Je kunt Carlos wel uit Murcia halen, maar Murcia niet uit Carlos."

Alcaraz erkende vorige maand in Rome na een zeldzaam verlies tegen de Hongaar Fábián Marozsán (ATP-135) dat hij op mentaal vlak stappen heeft gezet. "Ik was vroeger een compleet ander persoon. Ik was altijd boos en gooide steeds met mijn racket. Ik ben daarmee aan de slag gegaan. Nu heb ik mijn emoties beter onder controle. Nu geniet ik nog meer van het spelletje."

Carlos Alcaraz poseert met Rafael Nadal op de tennisbaan in Madrid. Foto: Getty Images

Titels Carlos Alcaraz: 2023 (4): Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona en Madrid

2022 (5): Rio de Janeiro, Miami, Barcelona, Madrid en US Open

2021 (1): Umag Kroatië

Alcaraz rijgt toernooizeges aaneen

Alcaraz plukt ook dit jaar de vruchten van zijn harde werk. Hij ontbrak op de Australian Open wegens blessureleed, maar daarna schreef hij de toernooien van Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona en Madrid op zijn naam. Hij leed in 2023 slechts 3 nederlagen, tegenover 35 overwinningen.

Het publiek op Roland Garros mag zich ook laven aan het spel van Alcaraz. De mondiale nummer één gaf dit toernooi in vijf partijen pas veertig games weg. Alleen in de tweede ronde tegen de Japanner Taro Daniel leverde hij een set in. In de kwartfinales kreeg topspeler Stéfanos Tsitsipás (ATP-5) slechts negen games.

McEnroe voorziet een grootse carrière voor Alcaraz, maar wil hem zeker niet langs de meetlat van zijn legendarische landgenoot Nadal leggen. "Alcaraz heeft alles om een icoon te worden. Maar ik wil tegelijkertijd geen druk op zijn schouders leggen. Als hij tien Grand Slams wint, is het al ongelooflijk. Eerst maar eens winnen van Djokovic. Dat wordt een zinderende partij."

Ook Alcaraz zelf heeft zin in zijn tweede clash ooit met Djokovic. Bij de eerste ontmoeting vorig jaar in Madrid won de Spanjaard met 6-7 (5), 7-5 en 7-6 (5). "Als je de beste wil worden, dan moet je de beste spelers verslaan", zei de titelkandidaat na zijn zege op Tsitsipás. "Ik voel de energie en liefde van het publiek. Iedereen wil die wedstrijd zien, maar ik kijk er zelf ook naar uit."