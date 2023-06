Jabeur laat zich mede door duur foutje verrassen in kwartfinales Roland Garros

Ons Jabeur is woensdag verrassend gestrand in de kwartfinales van Roland Garros. De nummer zeven van de wereld was niet opgewassen tegen Beatriz Haddad Maia, de mondiale nummer veertien.

Aanvankelijk was er niets aan de hand voor Jabeur, die de eerste set won. Daarna ging het alsnog mis. Vooral in de derde set gaf de 28-jarige Tunesische niet thuis: 6-3, 6-7 (5) en 1-6.

Bij 1-3 in die derde set (stand: 40-40) maakte Jabeur een kostbare fout. Ze dacht dat haar service uit was en schopte de teruggeslagen bal weg, maar de umpire constateerde dat haar opslag binnen de lijn viel. Het punt ging naar Haddad Maia, die vlak daarna een nieuwe break plaatste.

Jabeur, die eerder dit jaar op het gravel van Stuttgart wel van Haddad Maia won, strandde begin dit jaar op de Australian Open al in de tweede ronde. Het staat in contrast met haar optredens op de laatste twee Grand Slam-toernooien van 2022. Op zowel Wimbledon als de US Open haalde Jabeur de finale. Tweemaal greep ze naast de titel.

De 27-jarige Haddad Maia was nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen op een van de vier grote toernooien en is dus bezig aan haar beste Grand Slam ooit. Ze is de eerste Braziliaanse bij de laatste vier van Roland Garros.

Haddad Maia wacht in de halve finale opnieuw een pittige klus. Daarin is titelverdedigster Iga Swiatek of Coco Gauff de tegenstander. De nummers één en zes van de wereldranglijst staan later op woensdag tegenover elkaar.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.