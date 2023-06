Ook Van de Zandschulp mist toernooi Rosmalen vanwege blessure

Botic van de Zandschulp heeft zich afgemeld voor het Libéma Open in Rosmalen. De kopman van het Nederlandse tennis is niet op tijd hersteld van een voetblessure. Eerder haakte titelverdediger Tim van Rijthoven al geblesseerd af.

De 27-jarige Van de Zandschulp zei vorige week na zijn uitschakeling in de eerste ronde op Roland Garros dat hij kampte met de kwetsuur. Hij had die eind april opgelopen na de verloren finale tegen Holger Rune in München, waarin de Nederlander vier matchpoints had gemist.