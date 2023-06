Roland Garros krijgt gedroomde halve finale tussen Djokovic en Alcaraz

Carlos Alcaraz heeft dinsdag ten koste van Stéfanos Tsitsipás de halve finales van Roland Garros bereikt: 6-2, 6-1 en 7-6 (5). In de halve eindstrijd wacht hem een confrontatie met Novak Djokovic, die moeizaam won van Karen Khachanov.

Alcaraz liet in de eerste twee sets zien waarom hij de topfavoriet is voor de eindzege in Parijs. De twintigjarige Spanjaard brak zijn Griekse opponent twee keer en haalde na een half uur de eerste set binnen.

Tsitsipás (ATP-5) slaagde er ook in de tweede set niet in een antwoord te vinden op de nummer één van de wereld. Alcaraz was overtuigend in zijn eigen servicegames en pakte dit keer driemaal een break.

Na een uur en drie kwartier spelen kreeg Alcaraz op de service van Tsitsipás zijn eerste twee matchpoints, maar de Spanjaard leek onder de druk te bezwijken. Tsitsipás leefde onder gejuich van het publiek juist op en vocht zich terug tot een tiebreak. Daarin was Alcaraz uiteindelijk te sterk; hij benutte zijn zesde wedstrijdpunt.

Het is voor het eerst dat Alcaraz de halve finales bereikt op Roland Garros. Vorig jaar haalde hij de kwartfinales, waarin hij werd uitgeschakeld door Alexander Zverev. Dit jaar verkeert Alcaraz in topvorm in Parijs. Hij verloor tot nu toe nog maar één set op het Grand Slam-toernooi.

Djokovic lijdt zeldzaam setverlies

De zege van Djokovic was een stuk minder makkelijk. Khachanov ging door een vroege break aan de haal met de eerste set. Daarmee doorbrak hij een imposante reeks van Djokovic. De Serviër won sinds zijn tweederondepartij tegen Enzo Couacaud op de Australian Open van dit jaar 29 Grand Slam-sets op rij.

In de tweede set op het centercourt van Parijs ging het lang gelijk op, waarna de nummer drie van de wereld in de tiebreak aan het langste eind trok. De derde set was vervolgens een makkelijke prooi voor Djokovic.

Na een vroege break in het vierde bedrijf leek het voor de tweevoudig Roland Garros-winnaar een kwestie van uitspelen, maar Khachanov brak bij een stand van 4-3 verrassend terug. De nummer elf van de wereld kon deze vorm niet vasthouden en werd direct teruggebroken door Djokovic.

Djokovic kon de wedstrijd vervolgens uitserveren en deed dat in stijl. Met een ace benutte hij na 3,5 uur spelen op love zijn eerste wedstrijdpunt. 4-6, 7-6, 6-2 en 6-4.

De andere kwartfinales worden woensdag gespeeld. Zverev neemt het op tegen Tomás Martín Etcheverry en Holger Rune wacht een confrontatie met Casper Ruud.