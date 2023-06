Djokovic bereikt ondanks zeldzaam setverlies halve finales Roland Garros

Novak Djokovic heeft dinsdag moeizaam de halve finales van Roland Garros bereikt. De Serviër kwam zeldzaam verlies van de eerste set te boven en rekende na ruim 3,5 uur spelen af met de Rus Karen Khachanov: 4-6, 7-6, 6-2 en 6-4.

In de tweede set op het centercourt van Parijs ging het lang gelijk op, waarna de nummer drie van de wereld in de tiebreak aan het langste eind trok. De derde set was vervolgens een makkelijke prooi voor Djokovic.

De 22-voudig Grand Slam-winnaar jaagt in Parijs op zijn derde Roland Garros-titel. In de halve finales neemt hij het op tegen Carlos Alcaraz of Stéfanos Tsitsipás. Zij treffen elkaar later vandaag.