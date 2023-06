Sabalenka geeft weer persconferentie en zegt Lukashenko niet te steunen

Aryna Sabalenka is dinsdag weer op een persconferentie verschenen tijdens Roland Garros. De nummer twee van de wereld liet daarbij weten dat ze Belarussische president Alexander Lukashenko niet steunt.

"Ik voelde me niet gerespecteerd. Het voelde alsof een journalist probeerde woorden in mijn mond te leggen en ik voelde me niet op mijn gemak", zei Sabalenka.

Eerder deze week kreeg Sabalenka meermaals vragen over haar openlijke steun aan Lukashenko. De Belarussische president is bondgenoot van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne.

Daar kreeg Sabalenka vrijwel meteen een vraag over Lukashenko, met wie ze in het verleden regelmatig op de foto ging. "We speelden veel in de Fed Cup en hij was in die tijd bij onze wedstrijden aanwezig. Er gebeurde niets ergs in die tijd in Belarus, Oekraïne of Rusland", antwoordde ze.