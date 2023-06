Rolstoeltennisster Diede de Groot boekt op Roland Garros honderdste zege op rij

Delen via E-mail

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor een indrukwekkende prestatie gezorgd. De Nederlandse boekte dinsdag in de eerste ronde van Roland Garros haar honderdste overwinning op rij in het enkelspel.

De 26-jarige De Groot was in haar openingspartij op Roland Garros veel te sterk voor de Française Emmanuelle Morch. De nummer één van de wereld won met 6-2 en 6-2 op het gravel in Parijs.