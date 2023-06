Roland Garros-sprookje Svitolina en Sluiter ten einde: Sabalenka naar halve finale

Elina Svitolina is er dinsdag niet in geslaagd de halve finales van Roland Garros te bereiken. In de kwartfinale was de Belarussische Aryna Sabalenka in twee sets te sterk voor de pupil van Raemon Sluiter: 6-4 en 6-4.

Svitolina hield in de openingsset knap stand tegen de nummer twee van de wereld. Bij een 4-4-stand moest Sluiters pupil alsnog buigen voor Sabalenka. De Belarussische wereldtopper benutte haar eerste breakpoint en sleepte op haar eigen service de set binnen.

In de tweede set vocht de Oekraïense zich terug met een snelle break. De nummer 192 van de wereld kon maar even genieten van haar voorsprong. Sabalenka plaatste op de 2-0 haar eerste break van de tweede set. Ook in de resterende games van het tweede bedrijf bleef Sabalenka haar opponent teisteren met snoeiharde slagen.

De Belarussische miste in de laatste game op haar eigen service een matchpoint, maar bij haar tweede kans was het wel raak. Vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland gaf Svitolina haar Belarussische tegenstandster na de partij geen hand.

De 28-jarige Svitolina speelde haar eerste Grand Slam-toernooi sinds haar bevalling. Ze kreeg in oktober een kind met haar partner en tennisser Gaël Monfils. Sinds maart werkt Svitolina samen met Sluiter, die in het verleden de coach van - de inmiddels gestopte - Kiki Bertens was.