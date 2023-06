Rune mede dankzij frappante fout umpire verder, Swiatek profiteert van opgave

Holger Rune heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Deense nummer zes van de wereld was mede dankzij een opmerkelijke fout van de umpire in vijf sets te sterk voor de Argentijn Francisco Cerúndolo: 7-6 (3), 3-6, 6-4, 1-6 en 7-6 (1). Casper Ruud en Iga Swiatek plaatsten zich ook voor de laatste acht.

Bij de partij tussen Rune en Cerúndolo gebeurde er in de vierde game van de derde set iets opmerkelijks. Rune sloeg de bal terug nadat die twee keer had gestuiterd, maar dat ontging de umpire. De ballenjongen, die het wél had gezien, betrad de baan al om de bal te gaan oprapen. De scheidsrechter bepaalde daarop dat het punt moest worden overgespeeld.

Cerúndolo ging verhaal halen bij de umpire. "Na afloop ga je op tv zien dat het niet klopt. Ik ga ervoor zorgen dat je een boete krijgt voor deze fout", zei de Argentijnse nummer 23 van de wereld. Het overgespeelde punt was een prooi voor Rune, die de game daarna binnenhaalde en daarmee de basis legde voor de setwinst (6-4).

De twintigjarige Deen bleef het in de vierde en vijfde set erg lastig houden met Cerúndolo, maar won uiteindelijk wel. Na een partij van vier uur maakte Rune het verschil in de supertiebreak van de vijfde set.

Eerder op de dag rekende gravelspecialist Ruud, de nummer vier van de wereld, in drie sets af met de Chileen Nicolas Jarry (ATP-35). De 24-jarige Noor had ruim drie uur nodig om zijn opponent te verslaan: 7-6 (3), 7-5 en 7-5.

In 2022 bereikte Ruud voor het eerste de finale van Roland Garros. De gravelspecialist moest toen zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. In de kwartfinales neemt Ruud het op tegen Rune.

Swiatek bereikt kwartfinale na opgave Tsurenko

Bij de vrouwen bereikte Swiatek de kwartfinales van Roland Garros na opgave van Lesia Tsurenko. De titelverdedigster stond slechts 28 minuten op de baan tegen de Oekraïense nummer 66 van de wereld, die bij een 5-1-stand in het voordeel van Swiatek de handdoek in de ring wierp.

Tot nu toe verloor Swiatek slechts negen games op het graveltoernooi in Parijs. Alleen Mary Pierce (vier in 1994) en Dinara Safina (vijf in 2009) hebben in aanloop naar een kwartfinaleplek op Roland Garros minder games verloren.

De Poolse nummer één van de wereld neemt het in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse Coco Gauff (WTA-6), die eerder op de dag in twee sets van de Slowaakse Anna Karolína Schmiedlova won: 7-5 en 6-2. Swiatek en Gauff stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale van Roland Garros.

Ons Jabeur plaatste zich ook met speels gemak voor de kwartfinales van Roland Garros. De Tunesische nummer zeven van de wereld rekende in slechts één uur en vier minuten af met de Amerikaanse Bernarda Pera: 6-3 en 6-1.

In de kwartfinales treft Jabeur de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. De nummer veertien van de wereld won maandag in een slopende driesetter van de Spaanse Sara Sorribes Tormo: 6-7 (3), 6-3 en 7-5.