Gravelspecialist Ruud bereikt ten koste van Jarry kwartfinales Roland Garros

Casper Ruud heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De nummer vier van de wereld had slechts drie sets nodig om de Chileen Nicolas Jarry te verslaan: 7-6 (3), 7-5 en 7-5.

In het eerste bedrijf ging het lang gelijk op. Na het wegwerken van liefst zeven breakpoints won Ruud de openingsset via een tiebreak. Ook in de tweede set had Jarry veel breakkansen, maar de nummer 35 van de wereld benutte deze niet. Zijn Noorse opponent knokte zich terug van een 1-4-achterstand en pakte vervolgens ook de tweede set.

Daarna kwam de zege voor de 24-jarige Ruud niet meer in gevaar. In 2022 bereikte de Noor voor het eerste de finale van Roland Garros. De gravelspecialist moest toen zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal.

In de kwartfinales neemt Ruud het op tegen de winnaar van de partij tussen de Deen Holger Rune (ATP-6) en de Argentijn Francisco Cerúndolo (ATP-23).

Jabeur bereikt voor het eerst kwartfinales Roland Garros

Bij de vrouwen plaatste Ons Jabeur zich met speels gemak voor de kwartfinales van Roland Garros. De Tunesische nummer zeven van de wereld rekende in slechts één uur en vier minuten af met de Amerikaanse Bernarda Pera: 6-3 en 6-1.

Voor Jabeur is het de eerste keer dat ze de kwartfinales van het Grand Slam-toernooi in Parijs bereikt. "Twee keer eerder stond ik in de vierde ronde en lukte het niet om verder te komen. Nu wel", zei ze na afloop. Jabeur was in 2022 verliezend finalist op Wimbledon en de US Open.