Van Rijthoven ontbreekt jaar na sensationele titel op grastoernooi in Rosmalen

Tim van Rijthoven kan dit jaar niet deelnemen aan het grastoernooi van Rosmalen. De verrassende winnaar van vorig jaar kampt met een armblessure en heeft af moeten zeggen.

"Met pijn in mijn hart heb ik mij moeten afmelden", reageert Van Rijthoven. "Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te zijn. Ik wilde niets liever dan mijn titel verdedigen. Helaas heeft mijn elleboog meer tijd nodig om volledig te herstellen."

De 26-jarige Van Rijthoven kwam half februari voor het laatst in actie en speelde dit seizoen pas vijf wedstrijden. De Nederlander kampte in eerste instantie voornamelijk met rugproblemen en daar kwam later nog een elleboogblessure bij.