Djokovic pakt record met zeventiende kwartfinaleplek in Parijs, ook Alcaraz door

Novak Djokovic heeft zondag op eenvoudige wijze de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De voormalig nummer één van de wereld had geen enkele moeite met de Peruaan Juan Pablo Varillas: 6-3, 6-2 en 6-2. Bij de vrouwen bereikte de door Raemon Sluiter gecoachte Elina Svitolina de laatste acht.

De 36-jarige Djokovic was binnen twee uur klaar met Varillas, de nummer 94 van de wereld. De Serviër brak in iedere set zijn tegenstander tweemaal en gaf zijn voorsprong niet meer uit handen.

Djokovic kwalificeerde zich zodoende voor de zeventiende keer voor de kwartfinales op Roland Garros. Hij laat daarmee veertienvoudig winnaar Rafael Nadal (zestien keer) achter zich. De Spanjaard ontbreekt dit jaar vanwege een slepende heupblessure.

Djokovic jaagt in Parijs op zijn derde Roland Garros-titel en zijn 23e Grand Slam-overwinning in totaal. Momenteel is hij nog gezamenlijk recordhouder met Nadal (22). Djokovic speelt in de volgende ronde tegen de als elfde geplaatste Karen Khachanov. De Rus was eerder op de dag met 3-1 te sterk voor de Italiaan Lorenzo Sonego.

Carlos Alcaraz plaatste zich ook eenvoudig voor de kwartfinales. De nummer één van de wereld was in drie sets te sterk voor de Italiaanse Lorenzo Musetti (ATP-18): 6-3, 6-2 en 6-2.

Alcarez verkeert in een bloedvorm in Parijs. De twintigjarige Spanjaard verloor tot nu toe maar één set op het Grand Slam-toernooi. Alcaraz speelt in de kwartfinales tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner of de Griek Stefanos Tsitsipas.

Elina Svitolina rekende in twee sets af met Daria Kasatkina. Foto: AP

Svitolina boekt opnieuw zege

Svitolina heeft bij de vrouwen de kwartfinales in Parijs gehaald. De Oekraïense tennisster (ATP-192) won in twee sets van de mondiale nummer negen Daria Kasatkina uit Rusland: 6-4 en 7-6 (5).

De 28-jarige pupil van coach Sluiter brak haar opponente in de eerste set meteen twee keer en gaf daarna maar één keer haar eigen servicegame weg. Het tweede bedrijf eindigde in een tiebreak, die een prooi werd voor Svitolina.

Svitolina staat voor voor het eerst sinds 2021 in een kwartfinale van een Grand Slam. Ze boekte in Parijs de negende zege op rij. Eind mei schreef ze het graveltoernooi van Strasbourg op haar naam. Het was haar eerste titel sinds haar comeback na een zwangerschapsperiode.