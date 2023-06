Djokovic laat Nadal achter zich met zeventiende kwartfinaleplek op Roland Garros

Delen via E-mail

Novak Djokovic heeft zondag op eenvoudige wijze de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De voormalig nummer één van de wereld had geen enkele moeite met de Peruaan Juan Pablo Varillas: 6-3, 6-2 en 6-2.

De 36-jarige Djokovic was binnen twee uur klaar met de nummer 94 van de wereld. De Serviër brak in iedere set zijn tegenstander tweemaal en gaf zijn voorsprong niet meer uit handen.

Djokovic jaagt in Parijs op zijn derde Roland Garros-titel en zijn 23e Grand Slam-overwinning in totaal. Momenteel is hij nog gezamenlijk recordhouder met Nadal (22).