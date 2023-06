Swiatek gunt Wang geen enkele game en bereikt achtste finales Roland Garros

Iga Swiatek heeft zaterdag met groot vertoon van macht de achtste finales van Roland Garros bereikt. De Poolse titelverdediger liet op het gravel in Parijs geen spaan heel van Wang Xinyu: 6-0 en 6-0.

Eigenlijk ging het alleen in de zesde game van de eerste set enigszins gelijk op. De 22-jarige Swiatek had in de opslaggame van Wang (WTA-80) drie setpoints nodig om 6-0 op het bord te zetten. In het tweede bedrijf was er al helemaal geen sprake meer van enige strijd. Swiatek klaarde de klus uiteindelijk in 52 minuten.