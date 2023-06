Seizoen van Nadal lijkt voorbij: Spanjaard na operatie maanden uit de roulatie

Rafael Nadal lijkt dit seizoen niet meer in actie te komen. De 22-voudig Grand Slam-winnaar heeft een operatie ondergaan aan een spier in zijn heup en is naar verwachting zo'n vijf maanden uit de roulatie.

Door het herstel wijst alles erop dat de 37-jarige Nadal dit Grand Slam-seizoen niet meer in actie komt. Hij moest al afzeggen voor zijn favoriete toernooi Roland Garros en ook Wimbledon (in juli) en de US Open (in augustus) lijken niet haalbaar voor de Spanjaard.

Nadal verscheen in januari voor het laatst op de baan. Op de Australian Open liep hij een blessure aan een spier in zijn heup op. De gravelspecialist kondigde eerder al aan geen datum te hebben voor zijn terugkeer.

"Rafael begint direct na de operatie aan zijn revalidatie", vertelde de zaakwaarnemer van Nadal zaterdag. "Het normale herstelproces wordt geschat op vijf maanden, maar elk lichaam kan natuurlijk anders reageren."

Nadal stopt eind volgend jaar

Nadal kwakkelt al maanden met blessureleed en lijkt te mikken op een rentree bij de start van volgend seizoen. Dat wordt zeer waarschijnlijk zijn laatste jaar als prof, zo kondigde hij in mei aan. "Mijn hoofd wil nog wel, maar mijn lichaam heeft me verteld dat het niet meer kan", zei hij.

De tennislegende staat op dit moment op 22 Grand Slam-titels en is samen met Novak Djokovic recordhouder. De 36-jarige Serviër is op dit moment wél actief op Roland Garros en kan het record deze maand dus alleen in handen krijgen.