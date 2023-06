Rybakina meldt zich ziek af en kan eindzege op Roland Garros vergeten

Elena Rybakina heeft zich zaterdag teruggetrokken van Roland Garros. De kanshebber voor de eindzege in Parijs maakte het besluit kort voor haar partij tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo wereldkundig.

"Het is een virus. Ik heb hoofdpijn en koorts", verklaarde Rybakina op een persmoment. "Zo kun je niet spelen. Ik heb slecht geslapen en gezondheid is het belangrijkste. Ik heb echt een paar dagen nodig om te herstellen."

Kort daarvoor stond Rybakina nog wel in te spelen op Court Philippe-Chatrier. De Kazachse nummer vier van de wereld merkte dat het niet ging. "Ademen en rennen kostte me al veel moeite", vertelde ze.

De beste prestatie van Rybakina op Roland Garros was in 2021. Toen strandde ze in de kwartfinales. Ze won tot dusver één Grand Slam: dat was vorig jaar op Wimbledon. Eerder dit jaar stond Rybakina op de Australian Open in de finale, maar verloor ze van Sabalenka.