Uitgefloten Djokovic gaat pas na 3,5 uur tennis ronde verder op Roland Garros

Novak Djokovic heeft zich vrijdag moeizaam geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros. De Serviër, die meermaals door het publiek werd uitgefloten, rekende na 3,5 uur af met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 7-6 (4), 7-6 (5) en 6-2. Bij de vrouwen zorgde de Belgische Elise Mertens voor een stunt.

Djokovic begon matig aan zijn derderondepartij. De 36-jarige Serviër verloor twee keer zijn servicegame, maar Davidovich Fokina verzuimde hiervan te profiteren. Na twee breaks voor Djokovic werd het een tiebreak, die de nummer drie van de wereld naar zich toetrok: 7-4.

In de tweede set kwam het opnieuw aan op een tiebreak. Daarin was Djokovic wederom het sterkst: 7-5. Ondanks een korte blessurebehandeling begon de tweevoudig Roland Garros-winnaar sterk aan het derde bedrijf. Na een vroege break van de Serviër kon Davidovich Fokina niet meer terugkomen.

De wedstrijd werd ontsierd door fluitconcerten richting Djokovic, die vooral aanzwollen tijdens zijn blessurebehandeling. De 22-voudig Grand Slam-winnaar reageerde er cynisch op door zijn duim op te steken en het publiek op te jutten. Ook richting het einde van de wedstrijd kreeg hij gejoel over zich heen.

Djokovic raakte eerder deze week in opspraak toen hij na zijn overwinning in de openingsronde een politieke uiting over Kosovo op de cameralens had geschreven. De tennisbond en het olympisch comité van Kosovo vroegen daarop om sancties tegen Djokovic, maar de tennisfederatie ITF besloot hem geen straf op te leggen.

In de achtste finales wacht Djokovic een confrontatie met de Peruaan Juan Pablo Varillas of de Pool Hubert Hurkacz, die elkaar later op de dag treffen. Hurkacz was in de tweede ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Tallon Griekspoor.

Djokovic jaagt in Parijs op zijn derde Roland Garros-titel. Vorig jaar reikte hij tot de kwartfinales, waarin hij werd uitgeschakeld door de latere eindwinnaar Rafael Nadal. De Spanjaard ontbreekt dit jaar wegens een blessure.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Belgische Mertens schakelt topspeelster Pegula uit

Bij de vrouwen zorgde Mertens voor een grote verrassing. De Belgische rekende in twee sets af met Jessica Pegula, de nummer drie van de wereld: 6-3 en 6-1.

Op het Court Philippe-Chatrier walste Mertens (WTA-28) in de eerste set over Pegula heen. De 27-jarige Leuvense gunde de Amerikaanse topspeelster (WTA-3) slechts een game en had maar 26 minuten nodig voor het binnenslepen van de eerste set (6-1).

Onder toeziend oog van haar legendarische landgenoot Kim Clijsters had Mertens het lastiger in de tweede set. In de slotfase sloeg ze toe met twee breaks op een rij, waardoor ze in de achtste finales Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-333) treft.

Het is voor de derde keer in haar carrière dat Mertens bij de laatste zestien van Roland Garros hoort, nadat ze dat eerder in 2018 en 2022 deed. Pegula reikte vorig jaar nog tot de laatste acht in Parijs. De kopvrouw van het Amerikaanse tennis is op een Grand Slam nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen.