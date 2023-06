Belgische Mertens schakelt topspeelster Pegula uit in derde ronde Roland Garros

De Belgische Elise Mertens heeft vrijdag voor een stunt gezorgd op Roland Garros. De nummer 28 van de wereld was in de derde ronde te sterk voor topspeelster Jessica Pegula, die als derde geplaatst was in Parijs: 6-1 en 6-3.

Op het Court Philippe-Chatrier walste Mertens in de eerste set over Pegula heen. De 27-jarige Leuvense gunde de Amerikaanse topspeelster slechts een game en had maar 26 minuten nodig voor het binnenslepen van de eerste set.

In het tweede bedrijf begonnen beide speelsters nerveus. Bij een 1-2-stand kwam Mertens voor het eerst in de partij op achterstand. Onder toeziend oog van landgenoot en viervoudig Grand Slam-winnares Kim Clijsters hield Mertens knap stand en brak ze Pegula tot twee keer toe. Ze maakte de partij op het Franse gravel af op haar eerste matchpoint.

Mertens neemt het in de achtste finale op tegen Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-333) of Anastasia Potapova (WTA-25). De Belgische bereikt voor de derde keer in haar carrière de achtste finales van Roland Garros. In 2018 en 2022 strandde ze in de achtste finales.