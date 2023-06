Tennisser Middelkoop klaar met bedreigingen: 'Hoeft maar één keer mis te gaan'

Tennisser Matwé Middelkoop maakt zich zorgen over de bedreigingen waarmee de tenniswereld te maken krijgt. In veel gevallen gaat het om gokkers die op wedstrijden inzetten.

"Of je nou hebt gewonnen of verloren, je krijgt altijd berichten binnen", zegt de 39-jarige Middelkoop tegen de NOS in Parijs, waar hij nog actief is op Roland Garros. "Zelfs op je WhatsApp. Het zijn soms keiharde bedreigingen en dat raakt me. Het hoeft maar één keer verkeerd te gaan. De samenleving is erg verhard."