Russin (16) beleeft sprookje op Roland Garros: 'Misschien door Murrays berichtje'

De zestienjarige Mirra Andreeva heeft hoge ogen gegooid op Roland Garros. De Russin verraste dinsdag al met een simpele overwinning in haar eerste partij op een Grand Slam-toernooi ooit. Donderdag is de stunt compleet, nadat ze ten koste van de Franse Diane Parry de derde ronde in Parijs heeft bereikt.

Andreeva verloor pas zes games in Parijs. De tiener had in haar eersterondepartij tegen de Amerikaanse Alison Riske-Amritraj nog geen uur nodig om te winnen (6-2 en 6-1). Ook in de tweede ronde was ze snel klaar; na een uur en achttien minuten spelen stond de eindstand op het scorebord: 6-1 en 6-2.

Andreeva is de nummer 143 van de wereld en is bezig aan haar eerste Grand Slam-toernooi bij de senioren. Eerder dit jaar was ze nog verliezend finalist op de Australian Open voor junioren.

Eind april was Andreeva al verantwoordelijk voor een stunt op het WTA-toernooi van Madrid. De toen nog vijftienjarige tennisster was in de openingsronde met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Canadese Leylah Fernandez, die in 2021 nog in de finale van de US Open stond.

Ze werd daarmee de derde vijftienjarige die een wedstrijd heeft gewonnen op een WTA 1000-toernooi, het hoogste niveau na de Grand Slam-toernooien. Alleen de Amerikaanse speelsters Coco Gauff en CiCi Bellis gingen haar voor.

Mirra Andreeva na haar tweederondepartij. Foto: Getty Images

'Misschien speel ik zo goed door berichtje van Murray'

Het succes van Andreeva kan volgens de tiener zelf te maken hebben met het contact dat ze met tennislegende Andy Murray heeft. "Toen hij een Challenger-toernooi had gewonnen, stuurde ik Murray een berichtje om hem te feliciteren", vertelt de Russin giechelend op een persconferentie.

"Ik was heel blij dat hij me antwoordde. Hij bedankte me en wenste me veel succes in Parijs. Misschien speel ik daarom nu zo goed."

In de derde ronde wacht Andreeva een confrontatie met de negentienjarige Gauff. De nummer zes van de wereld rekende donderdag in twee sets af met de Oostenrijkse Julia Grabher.