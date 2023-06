Titelverdediger Swiatek opnieuw zonder setverlies door op Roland Garros

Iga Swiatek heeft donderdag met gemak de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Poolse titelverdediger rekende in anderhalf uur af met de Amerikaanse Claire Liu (6-4 en 6-0).

Swiatek moest twee weken geleden nog geblesseerd opgeven in de kwartfinales van Rome, maar in Parijs lijkt ze weer in goeden doen te zijn. In haar openingspartij zette ze de Spaanse Cristina Bucsa met 6-4 en 6-0 opzij. Daardoor is ze nog zonder setverlies op het Grand Slam-toernooi.