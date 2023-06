Sinner laat matchpoints liggen in marathonpartij, Swiatek en Gauff met gemak door

Jannik Sinner heeft donderdag verzuimd twee matchpoints te verzilveren in zijn tweederondepartij tegen Daniel Altmaier. In een wedstrijd van ruim vijf uur trok de Duitser aan het langste eind: 6-7 (0), 7-6 (7), 1-6, 7-6 (4) en 7-5. Bij de vrouwen bereikten Iga Swiatek en Coco Gauff, de finalisten van vorig jaar, moeiteloos de derde ronde.

"De emoties waren geweldig", zei de 24-jarige Altmaier na de langste wedstrijd van het toernooi. "Ik weet niet of het historisch was, maar in ieder geval was het een wedstrijd om te herinneren."

In de derde ronde staat Altmaier tegenover de Bulgaar Grigor Dimitrov. De nummer 29 van de wereld beleefde een makkelijkere tweederondepartij. Hij rekende in drie sets af met de Fin Emil Ruusuvuori.

Swiatek moest twee weken geleden nog geblesseerd opgeven in de kwartfinales van Rome, maar in Parijs lijkt ze weer in goeden doen te zijn. In haar openingspartij zette ze de Spaanse Cristina Bucsa met 6-4 en 6-0 opzij. Daardoor is ze nog zonder setverlies op het Grand Slam-toernooi.