Djokovic krijgt van tennisfederatie geen straf voor politieke tekst over Kosovo

Tennisfederatie ITF legt Novak Djokovic geen straf op voor zijn politieke uiting over Kosovo op Rolland Garros. In het reglement van Grand Slam-toernooien worden politieke uitspraken niet verboden.

Djokovic schreef "Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld" op een cameralens nadat hij maandag van de Amerikaan Aleksandar Kovacevic had gewonnen in de openingsronde. Daarmee reageerde hij op de recente onlusten in de voormalige provincie van Servië.

Maandag raakten zo'n dertig NAVO-militairen gewond in het noorden van Kosovo, dat zich in 2008 tegen de zin van Servië onafhankelijk verklaarde. Dat gebeurde bij confrontaties met Servische demonstranten in de stad Zvecan, waar de vader van Djokovic opgroeide.

"Als zoon van een in Kosovo geboren man voel ik de behoefte om mijn volk en heel Servië te steunen", verklaarde Djokovic. "Dit is het minste wat ik kon doen. Als publieke figuur voel ik me verplicht om steun te betuigen aan ons volk en heel Servië."

De omstreden tekst van Djokovic op de camera. Foto: Getty Images

'Grand Slam zonder ophef zal er voor mij nooit in zitten'

De tennisbond en het olympisch comité van Kosovo vroegen om sancties tegen Djokovic. Daar gaat de internationale tennisfederatie ITF dus niet in mee. Wel spraken toernooidirecteur Amélie Mauresmo en de Franse sportminister Amélie Oudéa-Castéra hem erop aan. Mogelijk kan de internationale tennisbond ATP nog stappen ondernemen.

"Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen en ga hier niet nog meer woorden aan vuilmaken", zei Djokovic. "Ach, een Grand Slam zonder ophef zal er voor mij wel nooit in zitten. Hoeft ook niet, het is iets wat me drijft." Vrijdag speelt Djokovic in de derde ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.