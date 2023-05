Sabalenka zonder setverlies via landgenote naar derde ronde Roland Garros

Delen via E-mail

Aryna Sabalenka heeft zich woensdag zonder moeite geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De 25-jarige Belarussische rekende in twee sets (7-5, 6-2) af met haar landgenote Iryna Shymanovich.

In de eerste set kon qualifier Shymanovich (WTA-214) lang standhouden. Beide speelsters verloren een keer hun service, maar het was de winnares van de Australian Open die na bijna een uur spelen de set binnensleepte.

Sabalenka was in de volgende set een stuk effectiever, al moest ze opnieuw een break incasseren. De nummer twee van de wereld herpakte zichzelf en rondde het karwei na anderhalf uur spelen af.

In de derde ronde treft Sabalenka de Poolse Magdalena Frech of de Russische Kamilla Rakhimova. Zij treffen elkaar woensdagavond in Parijs. Sabalenka kwam op Roland Garros nog nooit verder dan de derde ronde.