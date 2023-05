Alcaraz ondanks setverlies door op Roland Garros, Sabalenka moeiteloos verder

Carlos Alcaraz heeft zich woensdag met enige moeite geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De nummer één van de wereld rekende in vier sets af met de Japanner Taro Daniel (6-1, 3-6, 6-1 en 6-2). De Belarussische Aryna Sabalenka plaatste zich ook voor de volgende ronde, ten koste van haar landgenote Iryna Shymanovich.

Alcaraz kende een vliegende start en had na een half uur al een 1-0-voorsprong in sets. In de tweede set verloor de twintigjarige Spanjaard zijn eerste servicebeurt. Hij kwam deze achterstand niet meer te boven.

De dertigjarige Daniel (ATP-112) had in de laatste twee sets geen antwoord meer op het spel van de topfavoriet in Parijs. Na bijna 2,5 uur spelen trok Alcaraz de overwinning over de streep.

In de openingsronde verloor Alcaraz slechts zeven games aan de Italiaan Flavio Cobolli (6-0, 6-2 en 7-5). In de derde ronde treft Alcaraz de Canadees Denis Shapovalov (ATP-32), die in vier sets (6-2, 3-6, 6-3 en 6-3) afrekende met de Italiaan Matteo Arnaldi.

Alcaraz, vorig jaar winnaar van de US Open, geldt door de afwezigheid van Rafael Nadal als de topfavoriet in Parijs. Vorig jaar verloor Alcaraz op Roland Garros in de kwartfinales van Alexander Zverev.

Iryna Shymanovich en Aryna Sabalenka (rechts). Foto: Getty Images

Sabalenka nog zonder setverlies

De 25-jarige Sabalenka rekende in twee sets (7-5 en 6-2) af met Shymanovich. In de eerste set wist qualifier Shymanovich (WTA-214) nog lang stand te houden. Beide speelsters verloren een keer hun service, maar het was Sabalenka die na bijna een uur spelen de set binnensleepte.

Sabalenka was in de volgende set een stuk effectiever, al moest de winnares van de Australian Open opnieuw een break incasseren. De nummer twee van de wereld herpakte zichzelf en rondde het karwei na anderhalf uur spelen af. Sabalenka is nog zonder setverlies op het Grand Slam-toernooi.

In de derde ronde treft Sabalenka de Poolse Magdalena Frech of de Russin Kamilla Rakhimova. Zij treffen elkaar woensdagavond in Parijs. Sabalenka kwam op Roland Garros nog nooit verder dan de derde ronde.