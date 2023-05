Franse minister en Roland Garros spreken Djokovic aan op politieke uiting

Delen via E-mail

De Franse sportminister Amélie Oudéa-Castéra is niet blij met de politieke boodschap die Novak Djokovic begin deze week uitdroeg op Roland Garros. De toernooiorganisatie heeft de 22-voudig Grand Slam-winnaar erop aangesproken.

Djokovic schreef "Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld" op een cameralens nadat hij maandag van de Amerikaan Aleksandar Kovacevic had gewonnen in de openingsronde.