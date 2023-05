Stuntende Seyboth Wild ziet droom uitkomen: 'Keek vroeger altijd naar Medvedev'

De Braziliaanse qualifier Thiago Seyboth Wild is in extase na zijn stunt tegen Danill Medvedev in de eerste ronde van Roland Garros. De nummer 172 van de wereld won in een slopende vijfsetter van de Rus, die als tweede geplaatst was in Parijs.

"Ik heb in mijn juniorentijd altijd naar Medvedev gekeken", zei Seyboth Wild na zijn stunt op het Court Philippe-Chatrier. "Ik heb er altijd van gedroomd om op deze baan te spelen en tegen dit soort spelers te staan."

De 23-jarige Braziliaan won in een ruim vier uur durende partij met 7-6 (5), 6-7 (6), 2-6, 6-3 en 6-4 van Medvedev. "Het was behoorlijk zwaar en ik begon aan het einde van de tweede set kramp te krijgen, maar het enige wat dan helpt is je uiterste best doen. En dat werkte."

Met de uitschakeling van Medvedev schrijft Seyboth Wild tennishistorie. Hij is de laagst geklasseerde speler die de nummer twee van de wereld weet te verslaan sinds 1998. "Dit is absoluut de mooiste dag uit mijn leven", zei hij op de persconferentie na afloop van de partij.

Thiago Seyboth Wild maakt zijn debuut in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Foto: Getty Images

'Als hij zo goed blijft, haalt hij de top dertig'

Medvedev, die anderhalve week geleden nog het Masters-toernooi in Rome op zijn naam schreef, is "blij" dat zijn gravelseizoen voorbij is. "Ik had vandaag mijn hele mond vol gravel", zei hij. "Misschien houden sommige mensen ervan, maar ik niet. Je kan je schoenen en sokken na het gravelseizoen meteen bij het vuilnis gooien."

De Rus was na zijn klaagzang over het gravel zeer positief over de prestaties van zijn tegenstander. "Als hij zo goed blijft spelen, staat hij aan het eind van het jaar in de top dertig. Maar de laatste keer dat ik zoiets over iemand zei, gebeurde dat niet."

Toch hoopt Medvedev dat Seyboth Wild blijft stunten op Roland Garros. "Anders ga ik teleurgesteld zijn. Dan heb ik zoiets van: 'Waarom speel je vandaag zo goed en waarom niet over twee dagen?'"