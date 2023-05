Medvedev blameert zich tegen qualifier in slopende vijfsetter op Roland Garros

Daniil Medvedev is dinsdag al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Rus liet zich in een slopende vijfsetter verrassen door de Braziliaanse qualifier Thiago Seyboth Wild.

De 27-jarige Medvedev gaf een 2-1-voorsprong in sets uit handen tegen de vier jaar jongere Seyboth Wild en verloor met 6-7 (5), 7-6 (6), 6-2, 3-6 en 4-6. De nummer twee van de wereld moest zich na vier uur en een kwartier gewonnen geven op het Court Philippe-Chatrier.

Medvedev begon nog goed aan de partij met een break in de openingsgame, maar gaf die even later weg en verloor de tiebreak. Ook in de tweede set kon Seyboth Wild zich goed meten met de Rus. Ditmaal verspeelde de mondiale nummer 172 twee setpunten in de tiebreak, waarna zijn opponent wel toesloeg.

Seyboth Wild sloeg in de gehele partij maar liefst 69 winners, maar stelde daar wel 77 onnodige fouten tegenover. In de derde set kon de Braziliaan het grote aantal onnodige fouten niet compenseren met winners, waardoor hij slechts twee games pakte.

Medvedev leek op weg naar de zege, maar zijn tegenstander gaf zich niet gewonnen. Seyboth Wild verspeelde nog een 3-0-voorsprong, maar een tweede break was voldoende om een beslissende vijfde set af te dwingen.

Daarin knokte Medvedev zich tot tweemaal toe terug van een break achterstand, maar leverde hij bij 3-3 opnieuw zijn servicegame in. Seyboth Wild gaf het daarna niet meer weg en maakte de partij van zijn leven af op zijn eerste matchpoint.

Thiago Seyboth Wild luisterde zijn debuut op Roland Garros op met een indrukwekkende zege. Foto: Getty Images

Medvedev won onlangs nog graveltoernooi in Rome

Vorig jaar haalde Medvedev nog de vierde ronde op Roland Garros. Zijn beste prestatie bij het Grand Slam-toernooi is een kwartfinaleplek in 2021. Dat jaar won hij ook de US Open.

Anderhalve week geleden schreef Medvedev nog het Masters-toernooi in Rome op zijn naam. In de Italiaanse hoofdstad veroverde hij zijn eerste titel op gravel.