Arantxa Rus verliest voor zesde keer op rij in eerste ronde Roland Garros

Arantxa Rus is dinsdag voor de zesde keer op rij uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De 32-jarige Zuid-Hollandse verloor in twee sets (6-2 en 6-3) van de Oostenrijkse Julia Grabher.

Rus sloeg zich vorige week knap door de kwalificaties in Parijs, maar gaf daar dus geen vervolg aan in het hoofdtoernooi. Ze was de enige Nederlandse vrouw in het hoofdschema.

Bij de mannen ging Botic van de Zandschulp meteen onderuit op het Franse gravel, terwijl Tallon Griekspoor wel de tweede ronde haalde. Hij speelt daarin woensdag tegen de Pool Hubert Hurkacz, die als dertiende geplaatst is in Parijs.

In 2012 haalde Rus nog de vierde ronde op Roland Garros, maar in de elf jaar daarna won ze geen enkele partij meer in het hoofdtoernooi. Ook in 2013, 2018, 2020, 2021 en 2022 was de eerste ronde het eindstation. In de andere jaren deed Rus niet mee.

Julia Grabher. Foto: Getty Images

Rus laat veel breakpoints onbenut

De laatste overwinning van Rus op een Grand Slam-toernooi was in januari 2020, toen ze de tweede ronde haalde op de Australian Open. Ze heeft nu elf keer op rij verloren op een Grand Slam-toernooi.

De partij van Rus tegen Grabher duurde een uur en 25 minuten. Opvallend is dat de Nederlandse nummer 87 van de wereldranglijst meer breakpoints kreeg dan haar tegenstander, die 66e staat. Rus benutte maar een van haar zeven breakpoints, voor Grabher was het vijf keer raak uit zes breakpoints.