Djokovic moet vrezen voor straf na schrijven politieke boodschap over Kosovo

Novak Djokovic riskeert een straf naar aanleiding van een politieke uitlating tijdens Roland Garros. Na het winnen van zijn partij in de eerste ronde schreef de 22-voudig Grand Slam-winnaar een boodschap op de cameralens.

Na de zege van maandag op de Amerikaan Aleksandar Kovacevic (6-3, 6-2 en 7-6) schreef Djokovic "Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld" in het Servisch op een cameralens. "Als zoon van een in Kosovo geboren man voel ik de behoefte om mijn volk en heel Servië te steunen", verklaarde de nummer drie van de wereld later op de dag zijn actie op een persconferentie.

Maandag raakten zo'n dertig NAVO-militairen gewond in het noorden van Kosovo. Dat gebeurde bij confrontaties met Servische demonstranten in de stad Zvecan, waar de vader van Djokovic opgroeide.

De spanningen liepen daar op na het aantreden van etnisch-Albanese burgemeesters in het noorden van Kosovo. In dat gebied erkennen de Servische demonstranten de burgemeesters niet als hun vertegenwoordigers.

De Serviërs, die in het noorden van Kosovo een meerderheid vormen, accepteren de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo uit 2008 niet. "Ik ben tegen oorlogen, geweld en elke vorm van conflict, zoals ik altijd publiekelijk heb verklaard", zei Djokovic. "Ik leef mee met alle mensen, maar de situatie met Kosovo is een precedent in het internationaal recht."

De omstreden tekst van Djokovic op de camera. Foto: Getty Images

Djokovic bij Australian Open ook al betrokken bij politieke rel

De Franse tennisfederatie (FFT) onderneemt geen actie tegen Djokovic, omdat er geen officiële Grand Slam-regels zijn over wat spelers wel of niet mogen zeggen. Mogelijk neemt de internationale tennisbond ATP wel stappen tegen de tweevoudig Roland Garros-winnaar.

Tijdens de Australian Open in januari was Djokovic ook al betrokken bij een politieke rel. Zijn vader was toen te zien in een video waarin fans poseerden met een Russische vlag met de beeltenis van president Vladimir Poetin.