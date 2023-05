Svitolina wil échte hulp voor Oekraïne: 'Er is vooral veel flauwekul aan de gang'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Elina Svitolina heeft opgeroepen om minder te praten over de oorlog in Oekraïne en meer te doen voor de bevolking. De 28-jarige Oekraïense vindt dat er maar weinig concreet wordt.

De voormalige nummer drie van de wereld is een van de boegbeelden van de Oekraïense sport. Ze speelt haar eerste Grand Slam-toernooi sinds ze in oktober beviel van haar dochter.

De oorlog in Oekraïne zorgt vooral in het vrouwencircuit voor veel spanningen. Ook omdat tennisbond WTA volgens sommige speelsters tekortschiet in het verdedigen van de Oekraïense tennissters.