Van de Zandschulp blameert zich op Roland Garros en is meteen uitgeschakeld

Botic van de Zandschulp is maandag in de eerste ronde meteen uitgeschakeld op Roland Garros. De kopman van het Nederlandse tennis verloor in vier sets van de Argentijnse qualifier Thiago Agustin Tirante: 2-6, 6-4, 3-6, 4-6.

De 27-jarige Van de Zandschulp verloor meteen zijn eerste servicebeurt en gaf daarmee ook de eerste set weg. De nummer 31 van de wereld herpakte zich in het tweede bedrijf, maar speelde vervolgens te wisselvallig om een vuist te kunnen maken tegen vijf jaar jongere Tirante (ATP-153), die de laatste twee sets won.

Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste Grand Slam-toernooi met coach Sven Groeneveld aan zijn zijde. De 57-jarige trainer begeleidde eerder diverse topspelers als Maria Sharapova en Esther Vergeer.

Van de Zandschulp sluit zodoende het gravelseizoen in mineur af. De Veenendaler werd in het enkelspel onder meer vroeg uitgeschakeld bij de Masters-toernooien van Rome en Madrid. Hij bereikte wel de finale in München, maar miste daar vier matchpoints tegen het Deense toptalent Holger Rune en verloor alsnog.

Met de uitschakeling van Van de Zandschulp zijn er nog twee Nederlanders actief op Roland Garros. Tallon Griekspoor won zondag zijn eersterondepartij tegen de Spanjaard Pedro Martínez, terwijl Arantxa Rus woensdag haar eerste partij speelt tegen de Oostenrijkse Julia Grabher.