Djokovic heeft tiebreak nodig in eerste ronde Roland Garros, ook Alcaraz door

Novak Djokovic heeft zich maandag niet laten verrassen in de eerste ronde van Roland Garros. De 36-jarige Serviër, die op zijn derde titel op het gravel in Parijs jaagt, ontdeed zich in drie sets van de Amerikaan Aleksandar Kovacevic: 6-3, 6-2 en 7-6 (1). De mondiale nummer één Carlos Alcaraz won ook in drie sets.

Djokovic werd in de eerste twee sets geen moment aan het wankelen gebracht door Kovacevic, de nummer 114 van de wereld. De Amerikaan verraste de mondiale nummer drie af en toe met een fraai punt, maar moest in de meeste rally's het hoofd buigen.

In het derde bedrijf knokte Kovacevic zich twee keer knap terug van een break achterstand. In de tiebreak liet Djokovic zich daarna niet verrassen: 7-1.

De 22-voudig Grand Slam-winnaar speelt in de tweede ronde tegen Márton Fucsovics. De Hongaarse nummer 83 van de wereld won in vier sets van de Fransman Hugo Grenier: 6-3, 5-7, 6-1 en 6-3.

Vorig jaar reikte Djokovic tot de kwartfinales op Roland Garros. De latere eindwinnaar Rafael Nadal schakelde hem toen uit. Wegens een blessure ontbreekt Nadal dit jaar in Parijs.

Carlos Alcaraz won eenvoudig van Flavio Cobolli. Foto: Getty Images

Alcaraz begint overtuigend

Alcaraz stond in de openingsronde maar zeven games af tegen de Italiaanse qualifier Flavio Cobolli: 6-0, 6-2, 7-5. De eerste twee sets duurden gezamenlijk slechts 53 minuten, ruim tien minuten korter dan de derde set.

Cobolli pakte pas bij 6-0, 2-0 zijn eerste game en dat werd met luid gejuich ontvangen op de tribunes van het Court Suzanne Lenglen. De Italiaanse nummer 159 van de wereld wist in de derde set aardig mee te komen, maar spannend werd het geen moment.

Voor Alcaraz was het zijn eerste wedstrijd op een Grand Slam sinds de US Open, die hij in september van vorig jaar won. De Spanjaard meldde zich begin dit jaar met een beenblessure af voor de Australian Open.