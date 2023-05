Djokovic heeft tiebreak nodig bij eerste stap in jacht op derde Roland Garros-titel

Novak Djokovic heeft zich maandag niet laten verrassen in de eerste ronde van Roland Garros. De 36-jarige Serviër, die op zijn derde titel op het gravel in Parijs jaagt, ontdeed zich in drie sets van de Amerikaan Aleksandar Kovacevic: 6-3, 6-2 en 7-6 (1).

Djokovic werd in de eerste twee sets geen moment aan het wankelen gebracht door Kovacevic, de nummer 114 van de wereld. De Amerikaan verraste de mondiale nummer drie af en toe met een fraai punt, maar moest in de meeste rally's het hoofd buigen.

In het derde bedrijf knokte Kovacevic zich twee keer knap terug van een break achterstand. In de tiebreak liet Djokovic zich daarna niet verrassen: 7-1.

De 22-voudig Grand Slam-winnaar speelt in de tweede ronde tegen Márton Fucsovics. De Hongaarse nummer 83 van de wereld won in vier sets van de Fransman Hugo Grenier: 6-3, 5-7, 6-1 en 6-3.

Djokovic kende een zwakke aanloop naar Roland Garros. De Serviër ging op het Masters-toernooi van Monte Carlo in de achtste finales onderuit tegen Lorenzo Musetti, verloor in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Banja Luka van Dusan Lajovic en strandde in de kwartfinales van het Masters-toernooi van Rome tegen het grote talent Holger Rune.